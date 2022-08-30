фото: Архив КП

В Саратове вора вычислили при попытке оплатить покупку чужой картой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным следствия, житель Солнечного сообщил в полицию о том, что с его карты пытались похитить деньги. Видимо злоумышленник нашел на улице сумку, в которой находилась банковская карта, после чего он попытался оплатить покупку, но карта была уже заблокирована владельцем.

41-летний мужчина задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.