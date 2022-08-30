Саратовские пожарные и добровольцы тушат крупный пожар в Михайловке

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Сегодня, 30 августа, в Федоровском районе Саратовской области произошел крупный пожар. Загорелись два дома, сарай и трава, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 12.21 из поселка Михайловка. Горела трава на площади 4 га. Огонь затронул жилой дом, надворную постройку и еще одно нежилое строение.

На место пожара выехали девять экипажей, в том числе добровольная пожарная команда из села Еруслан. В 15.20 была ликвидация открытого горения.

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