Фото: Министерство промышленности и энергетики

Саратовские поливальные машины поставят в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Продукция ООО «АгроТехСервис», производимая в Марксе при содействии ученых Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии Н.И. Вавилова используется во многих регионах России, а так же в Казахстане. Например, 4 поливальных машины вскоре будут поставлены в Новосибирскую область, как выяснил Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов во время визита на рабочую площадку предприятия.

Компания специализируется на серийном выпуске, сервисном обслуживании и модернизации дождевальных систем, а с недавнего времени так же оборудования для капельного орошения. Всего здесь выпускается более 500 наименований различной продукции.

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