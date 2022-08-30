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Происшествия30 августа 2022 8:17

В Саратове молодой человек на «Калине» пострадал в ДТП

Наталия Калинина

Сегодня утром, 30 августа, в Саратове молодой человек на «Ладе Калина» пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария произошла в 8:00 на пересечении проспекта 50 лет Октября и Тракторной. «Лада Калина», за рулем которой находился 20-летний парень, столкнулась с «Грантой», которой управлял 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Калины» был госпитализирован. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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