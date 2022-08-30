Саратовцам напомнили даты праздников и выходных дней в 2023 году. Правительство России публикует календарь дней отдыха на следующий год.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Саратовцы не работают с 23 по 26 февраля, а также 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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