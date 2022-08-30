фото: Архив КП

Трое саратовцев вновь стали жертвами интернет-мошенничества. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.

По данным ведомства, 27-летняя жительница Ленинского района сообщила, что 28 августа она выставила объявление в интернете о продаже пальто. Ей позвонила неизвестная и предложила оформить доставку курьером. Заявительница перешла по ссылке для получения оплаты, указала все данные карты, сообщила код подтверждения, после чего произошло списание денежных средств в сумме 7 500 рублей.

46-летний житель Заводского района стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести эхолот на сайте. 28 августа, отыскав подходящий вариант, он связался с автором объявления и договорился об условиях сделки. Мужчина перешел по ссылке, указал данные карты и лишился 7 780 рублей.

34-летний житель Ленинского района лишился денег при покупке компьютерного кресла. 18 августа после оформления заказа на сайте и оплаты 6 565 рублей, ему пришло уведомление об отмене операции и возврате денег на счет. После поступило смс сообщение от неизвестного с указанием ссылки на приобретение товара. Саратовец ввел данные карты и обнаружил списание 26 597 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Управление МВД России по городу Саратову напоминает о безопасном поведении в сети Интернет. Пытаясь сэкономить на покупке, вы можете лишиться сбережений. Тщательно проверяйте данные, указанные автором на сайте объявлений, не производите оплату товара при переходе на сторонние ссылки. Также следует задуматься о безопасности сделки, если продавец либо покупатель предлагает продолжить общение не на сайте, а в каком-либо мессенджере. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в полицию. Либо по телефону 02 (с мобильного 102).

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