На пожаре в Балашовском районе пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
Вчера, 29 августа, в Балашовском районе произошел пожар. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил примерно в 16:06. Горел частный дом в поселке Терновка, площадь пожара составила 156 квадратных метров. На месте пожара работали две единицы пожарной техники и два трактора с бочкой от КФХ.
Продуктами горения отравился 66-летний мужчина, данные о его состоянии уточняются.
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