Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 29 августа, в Энгельсе разбилась девушка на мотоцикле. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Авария была зафиксирована в 17:40 возле дома № 124 на улице Серафимовича. 19-летняя девушка на мотоцикле БМВ G310GS врезалась в «Ладу Калина», за рулем которой был 68-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами доставлена в больницу.

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