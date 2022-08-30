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Происшествия30 августа 2022 5:26

В Энгельсе разбилась девушка на мотоцикле

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 29 августа, в Энгельсе разбилась девушка на мотоцикле. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Авария была зафиксирована в 17:40 возле дома № 124 на улице Серафимовича. 19-летняя девушка на мотоцикле БМВ G310GS врезалась в «Ладу Калина», за рулем которой был 68-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами доставлена в больницу.

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