Володин: здание стадиона «Спартак» достроят ко Дню города

Вячеслав Володин в Саратове

Здание стадиона «Спартак» достроят ко Дню города, а дорогу к школе и парку сделают к 1 сентября. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Строительство здания с трибунами на 499 зрителей приурочат ко Дню города. Монтаж оборудования планируют завершить до 20 сентября.

Ремонт дороги, которая идет вдоль стадиона к городскому парку, школе №45, ж/д техникуму и жилым домам должны были закончить к 4 сентября, однако Вячеслав Володин настоял на сокращении срока до 1 сентября в связи с начало учебного года.

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