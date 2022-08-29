Володин: здание стадиона «Спартак» достроят ко Дню города

Вячеслав Володин в Саратове
Здание стадиона «Спартак» достроят ко Дню города, а дорогу к школе и парку сделают к 1 сентября. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».
Строительство здания с трибунами на 499 зрителей приурочат ко Дню города. Монтаж оборудования планируют завершить до 20 сентября.
Ремонт дороги, которая идет вдоль стадиона к городскому парку, школе №45, ж/д техникуму и жилым домам должны были закончить к 4 сентября, однако Вячеслав Володин настоял на сокращении срока до 1 сентября в связи с начало учебного года.
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