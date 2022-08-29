Младший лейтенант полиции Евгения К.

Сотрудница Росгвардии спасла саратовца с приступом эпилепсии. Мужчина упал и разбил голову, но ему оказали помощь.

Младший лейтенант полиции Евгения К. оказала первую помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Мужчина шел по Новоастраханскому шоссе и ему стало плохо. Правоохранитель увидела это и поспешила на помощь.

Пострадавший упал на проезжую часть и разил голову. У мужчины случился приступ эпилепсии, но сотрудница Росгвардии убрала его на безопасное расстояние от дороги, вызвала «скорую» и оказала первую помощь, а затем дождалась вместе с ним врачей.

Вскоре прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали гражданина в медицинское учреждение.

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