Фото: соцсети

В Саратове водителя автобуса оштрафовали за просмотр TikTok за рулем, об этом сообщает ГИБДД Саратова.

В субботу, 27 августа, саратовец написал в группе «Саратов Life» ВКонтакте на женщину-водителя автобуса. Он рассказал, что на маршруте № 11 водитель смотрела TikTok во время движения.

В городском ГИБДД сообщили, что 51-летнюю женщину наказали. Ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

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