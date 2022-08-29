Саратовский автовокзал эвакуировали

В Саратове эвакуировали автовокзал. Об этом сообщают очевидцы.
Сегодня, 29 августа, в Саратове эвакуировали автовокзал. По заверению очевидцев, на данный момент автовокзал вновь работает в штатном режиме. Причина эвакуации неизвестна.
Напомним, вчера, 28 августа, в Саратове вновь эвакуировали торговые центры.
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