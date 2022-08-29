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Общество29 августа 2022 10:26

В районе набережной Саратова на четыре дня ограничат движение

Ограничение вводится на время игр «Умный город. Живи спортом»
Наталия Калинина

В Саратове ограничат движение транспорта на время игр «Умный город. Живи спортом», об этом предупреждает городская администрация.

Ограничения на движение автомобилей и транспорта вводятся в рамках I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

Ограничения вводятся на четыре дня: с 8.00 на 1 сентября до полуночи 4 сентября нельзя будет останавливаться или оставлять машину на определенных улицах. С 19.00 на 1 сентября до полуночи 4 сентября также нельзя будет проехать по:

Набережной Космонавтов от площади Пыпина до площади Юрия Гагарина;

ул. имени Некрасова до улицы Чернышевского до Набережной Космонавтов;

ул. Князевский взвоз от улицы имени Лермонтова до Набережной Космонавтов;

ул. Октябрьской от улицы имени Лермонтова до Набережной Космонавтов;

Обуховскому пер. от улицы имени Лермонтова до Набережной Космонавтов.

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