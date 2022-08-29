фото: Архив КП
В Саратовской области зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 29 августа, общее количество заболевших в области составляет 263 037 человек, из которых 458 - за последние сутки.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 203, Балаковском районе — 67, Энгельсском — 48, Гагаринском — 45, Балашовском — 38, Вольском — 24.
Чаще всего заражались люди среднего возраста (30-49 лет) — 151 случай. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 1, с признаками ОРВИ — 457.
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