фото: Архив КП

В Саратовской области зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 29 августа, общее количество заболевших в области составляет 263 037 человек, из которых 458 - за последние сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 203, Балаковском районе — 67, Энгельсском — 48, Гагаринском — 45, Балашовском — 38, Вольском — 24.

Чаще всего заражались люди среднего возраста (30-49 лет) — 151 случай. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 1, с признаками ОРВИ — 457.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.