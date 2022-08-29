фото: ГИБДД

В Балаково на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Вчера, 28 августа, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 20:32 рядом с домом №21 по улице Титова 37-летний водителе Renault Fluence во время проезда пешеходного перехода сбил 15-летнюю девочку.

Подросток с травмами госпитализирована в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.