фото: ГИБДД

В Саратове сбили пешехода у торгового центра. Об сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 26 августа, в Саратове произошло ДТП с участием пешехода. ДТП случилось в 23:10 около торгового комплекса «Тау Галерея» на проспекте 50 лет Октября. 37-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте попал под колеса Great Wall, за рулем которого сидел 47-летний водитель. 47-летний автомобилист.

Мужчина был госпитализирован.

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