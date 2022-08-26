фото: архив КП

В Аткарске произошло отключение газа. Об этом информирует администрация Аткарского района.

Сегодня, 26 августа, сразу Аткарский участок «Газпром Газораспределение Саратовская область» сообщил об аварийной ситуации, в результате которой произошло отключение подачи газа абонентам в центральной части города, на пригороде, в Красавке и Доме-интернате для престарелых.

Над устранением последствий работает аварийная бригада.

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