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Общество26 августа 2022 14:05

В Аткарске произошло отключение газа

Без газа осталась большая часть крупного райцентра и его пригороды
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Аткарске произошло отключение газа. Об этом информирует администрация Аткарского района.

Сегодня, 26 августа, сразу Аткарский участок «Газпром Газораспределение Саратовская область» сообщил об аварийной ситуации, в результате которой произошло отключение подачи газа абонентам в центральной части города, на пригороде, в Красавке и Доме-интернате для престарелых.

Над устранением последствий работает аварийная бригада.

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