Фото: Следственный Комитет

Сотрудники СК расследуют смерть мужчины в Балаковской больнице, сообщает региональное управление Следственного комитета по Саратовской области.

По данным ведомства, 50-летний мужчина был госпитализирован с улицы Заречная днем 25 августа с колото-резаным ранением груди. Не смотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался вечером того же дня.

Следственным комитетом проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливается точная причина смерти.

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