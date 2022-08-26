Фото: Следственный Комитет
Житель Марксовского района погиб при неизвестных обстоятельствах, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного Комитета.
Утром 25 августа в медицинское учреждение с телесными повреждениями был доставлен 44-летний житель села Георгиевка Марксовского района. Не смотря на оказанную медиками помощь, ночью на 26 августа мужчина скончался.
Следователи СК провели осмотр места происшествия. Проводится судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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