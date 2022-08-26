Приволжская железная дорога вложит в развитие инфраструктуры 36 млрд рублей за тригода

фото: пресс-служба губернатора

Приволжская железная дорога вложит в развитие инфраструктуры 36 млрд рублей за три года. Об этом было заявлено на встрече главы РЖД Олега Белозерова и врио губернатора Романа Бусаргина с коллективом железной дороги.

— Считаю, что у нас налажено эталонное взаимодействие с правительством Саратовской области. Все, что обговариваем, обязательно соблюдается. Хотел бы заверить, что мы останемся одним из крупнейших налогоплательщиков региона, а с учетом больших строек, объем налогов будет только увеличиваться, - отметил Олег Белозеров.

По словам руководителя компании, в связи с геополитическими изменениями роль Приволжской железной дороги сильно выросла. Поэтому за последние три года в развитие магистрали вложено 34 млрд рублей, а на 2022-2024 гг. ожидаются инвестиции в 36 млрд рублей. Объём этих вложений может быть ещё увеличен.

Одним из приоритетных проектов Олег Белозеров назвал реконструкцию вокзала Саратов-1. Его стоимость – 2,5 млрд рублей. Средства на работы уже зарезервированы, сейчас обсуждаются технические детали проекта.

фото: пресс-служба губернатора

Еще одним важным направлением руководитель РЖД назвал развитие туров выходного дня. Они пользуются большим спросом, билеты раскупаются за несколько дней, особенно популярны туры до Астрахани.

— Другим регионам в этом можно поучиться у Приволжской железной дороги, - отметил Олег Белозеров.

Врио Губернатора Роман Бусаргин подтвердил, что у региона налажен конструктивный диалог с Приволжской железной дорогой. Из будущих проектов большое значение для Саратова имеет строительство Западного обхода, который приведет к улучшению транспортного и экологического состояния областного центра.

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