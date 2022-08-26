Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил значимость Романа Бусаргина в реализации проектов

Роман Бусаргин и Олег Белозеров

Сегодня, 26 августа, Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров прибыл с рабочим визитом в Саратов.

Ранее Роман Бусаргин рассказал, когда закончат железнодорожный обход Саратова.

Прокомментировал Белозеров реализацию проекта западного железнодорожного обхода Саратова:

— Все объективные показатели говорят, что этот проект очень успешный. Сейчас мы вместе с врио Губернатора Романом Бусаргиным совершили объезд обхода. На некоторых участках реализация проекта идет с опережением. В целом для страны обход очень важен. Сейчас идет развитие коридора «Север-Юг» и основное направление приходится на Приволжскую железную дорогу. При этом огромный объем железнодорожного транспорта идет через город. Это несовременно, неэкологично. Решение о реализации такого большого проекта принято совместно. Нам нужно почти в 2 раза, с 75 млн тонн до 125 млн тонн, увеличить объем перевозки в саратовском узле. Это реализация тех поручений, о которых говорит Президент Владимир Путин: подходы к портам Азово-Черноморского бассейна и дополнительное разветвление по Российским территориям. Объем работ очень большой. Предварительно в планах реализация проекта в 2027 году. Сейчас есть поручение Президента о сокращении сроков - на 2025 год.

Реализация этого проекта даст Саратовской области дополнительные рабочие места, прирост объема вывоза продукции из региона, экологичность. Длинный километраж железнодорожных путей уйдет в прошлое. Будут построены путепроводы, разведены в разные уровни движения железнодорожный и автомобильный транспорт. Это удобно для движения. В рамках взаимодействия с Саратовской областью, благодарен Роману Викторовичу, за то, что он внимательно следит за реализацией проекта. Любая стройка без совместной работы невозможна. Проект большой и важный. Сейчас есть точная уверенность, что мы сделаем не только вовремя, но ещё и с опережением, — считает глава Российских Железных Дорог.

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