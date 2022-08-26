фото: СУ СКР

За убийство во время ремонта житель Красноармейска получил девять лет колонии. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что 14 апреля, в городе Красноармейске компания из четырех мужчин занималась ремонтом в квартире одного из друзей. В процессе ремонта 52 и 46-летний рабочие отлучились на кухню, где начали выпивать. В ходе распития мужчины поссорились, завязалась драка, в ходе которой младший схватился сначала за стеклянную бутылку, затем за металлическую панель от газовой плиты, а в конце-концов несколько раз ударил потерпевшего в голову ножом.

От полученных ударов потерпевший скончался через непродолжительное время, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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