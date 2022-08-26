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Происшествия26 августа 2022 8:51

Житель Саратовской области задержан за финансирование сирийских экстремистов

Саратовское УФСБ задержало иностранца за поддержку террористов
Наталия Калинина

Житель Саратовской области задержан за финансирование сирийских экстремистов, об этом сообщает УФСБ России по региону.

Установлено, что в январе 2022 года подозреваемый связался с разыскиваемым участником МТО «Хайят Тахрир аш-Шам», действующем на территории Сирийской Арабской Республики. В апреле и июне 2022 года подозреваемый посредством платежной системы «QIWI» пересылал ему деньги на поддержку террористов.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, расследование продолжается.

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