Житель Саратовской области задержан за финансирование сирийских экстремистов, об этом сообщает УФСБ России по региону.

Установлено, что в январе 2022 года подозреваемый связался с разыскиваемым участником МТО «Хайят Тахрир аш-Шам», действующем на территории Сирийской Арабской Республики. В апреле и июне 2022 года подозреваемый посредством платежной системы «QIWI» пересылал ему деньги на поддержку террористов.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, расследование продолжается.

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