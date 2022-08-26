фото: Википедия

Стала известна полная программа празднования Дня Города в Саратове. Сегодня, 26 августа, в Саратове состоялся брифинг, посвященный празднованию Дня города. В 2022 году Саратов отмечает 432-летие.

В брифинге участвовали: председатель комитета по культуре Администрации Саратова Ирина Бойко, председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Саратова Николай Кузнецов, руководитель отдела маркетинга «Выбери Радио Саратов» Ирина Костромина.

Праздничные мероприятия пройдут с 9 по 11 сентября. Концертные площадки будут открыты с 15:00 у фонтанов города, главная - у фонтана «Мелодия». Центром притяжения должна стать набережная Космонавтов, где так же будет проведено много музыкальных и развлекательных мероприятий. Будут организованы фудкорты от партнеров-предпринимателей города.

9 сентября пройдёт торжественное открытие доски почёта, этим же вечером в областной филармонии имени Шнитке состоится чествование почетных граждан города. На площади Рахманинова С.В. пройдет фестиваль классической музыки.

10 сентября на открытых площадках города рядом с фонтанами и по всей протяженности набережной космонавтов состоятся праздничные концерты, мастер-классы, конкурсы, театрализованные представления. Особые программы представят все музеи и библиотеки города.

На проспекте Столыпина пройдут пленэры и выставки художественного творчества. Для детей - интерактивные программы, фотосессии с ростовыми куклами. Ну улице Волжской состоится выставка искусств и ремесел «Город мастеров». А у памятника Саратовской гармонике пройдут фестивали «Играй, гармонь» и «Хоровод».

Состоится фестиваль «Русское лето», в котором примут участие популярные группы нашего города с участием популярных групп нашего города, а хедлайнерами мероприятия станут группы «Смысловые галлюцинации» и «Пилот».

На «Набережной отличного настроения» состоится концерт духовых оркестров «Музыка на Волге», анимационные программы. На территории пляжа пройдут соревнования по сапбордингу.

Так же, состоится городской велопарад «Открытый город» по новому маршруту - от стадиона «Волга» по улицы Чернышевского, далее— по Набережной, Первомайской с финишем на Театральной площади. Общая протяженность маршрута - около 11 км. Ожидается более 1000 человек, приглашаются все желающие. Сбор в 9:00, старт в 9:30.

На городских стадионах пройдут чемпионаты по футболу. Всего за время празднования планируется провести более 30 спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Ночью в летнем кинотеатре на новой набережной состоится конкурс короткометражных фильмов для всех желающих.

11 сентября на сцене фонтана «Мелодия» пройдёт уличный фестиваль «Город детства», состоится концертная программа «Любимый город». Для саратовцев выступит областной театр кукол «Теремок».

Будут проведены автобусные экскурсии с площади Чернышевского(15:00-18:00). Для старшего поколения пройдет концертная программа в саду Липки.

В летнем кинотеатре на новом саратовском пляже пройдёт 19-ый международный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

С Театральной площади саратовцев поздравят группа «Мохито» и победитель проекта «Песни на ТНТ» Олег Терновой (Terry).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.