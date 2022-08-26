Роман Бусаргин

Роман Бусаргин запретил закрывать колледж в Аркадаке. Об этом стало известно в ходе рабочего визита врио главы региона.

Балашовский техникум механизации сельского хозяйства в этом году принял больше 300 новых студентов, что стало рекордом за последние 10 лет.

Образовательное учреждение готовит специалистов по 11 направлениям. Все они востребованы, так как экономика региона нуждается в таких профессионалах.

Одно из популярных направлений — эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Обучение идет по сокращенной программе и местные предприятия сразу готовы взять выпускников на работу.

Врио главы региона поинтересовался, почему при такой востребованности колледж собирался закрыть филиал в Аркадаке. По словам руководителя, всех студентов хотели перевезти в Балашов, где установлено современное оборудование.

— В целом логика понятна, но рассуждать так с точки зрения развития территорий неправильно. Закрыть филиал — самое простое решение. Предупредил, что не позволю этого сделать. Отделением в Аркадаке нужно заниматься. Там должно также появиться все необходимое оборудование. Поручил министерству образования в ближайшее время подготовить отдельную программу по развитию филиала. Необходимо определить список специальностей, которые востребованы именно для этого района, чтобы дети были сразу трудоустроены после учебы, — отметил Бусаргин.

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