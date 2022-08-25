фото: архив КП

Жительница Саратова 64 раза перевела мошенникам деньги. Об этом сегодня сообщает ГУ МВД по Саратовской области

В течение некоторого времени одной из жительница Саратова звонили с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками банка и сообщали, что якобы кто-то пытается оформить на горожанку кредит, и для сохранности необходимо перевести сбережения на «безопасный» счет.

Доверившись мошенникам, женщина совершила 64 перевода на чужие счета, лишившись около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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