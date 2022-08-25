Лилия Нугаева

Саратовская дзюдоистка завоевала серебро на Всероссийской Спартакиаде. Сегодня, 25 августа, об этом сообщило региональное министерство спорта.

Турнир по дзюдо в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта состоялся в Казани. С 23 по 24 августа соревновались сильнейшие спортсмены из регионов.

Спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной Спортивной школы олимпийского резерва Лилия Нугаева заняла второе место в весовой категории 52 кг. Тренеры спортсменки – это Евгения и Александр Смирновы.

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