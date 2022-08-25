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Спорт25 августа 2022 8:30

Саратовская дзюдоистка завоевала серебро на Всероссийской Спартакиаде

Наталия Калинина
Лилия Нугаева

Лилия Нугаева

Саратовская дзюдоистка завоевала серебро на Всероссийской Спартакиаде. Сегодня, 25 августа, об этом сообщило региональное министерство спорта.

Турнир по дзюдо в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта состоялся в Казани. С 23 по 24 августа соревновались сильнейшие спортсмены из регионов.

Спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной Спортивной школы олимпийского резерва Лилия Нугаева заняла второе место в весовой категории 52 кг. Тренеры спортсменки – это Евгения и Александр Смирновы.

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