Москвич лишился полмиллиона рублей в поисках продажной любви в Саратове

Саратов оказался негостеприимен

В Саратове москвич заплатил 500 тысяч за «поломку сайта интимных услуг». Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, инцидент произошел ночью, 23 августа житель Московской области пытался заказать интим в Саратове.

35-летний москвич пытался заказать проститутку в интернете, но по указанному на сайте номеру ему не ответили. Вскоре жителю столицы перезвонил незнакомец и заявил, что из-за входящих звонков произошел сбой на сайте интимных услуг. Нанесенный ущерб незнакомец оценил в 500 тысяч рублей.

Москвич поверил и заплатил мошеннику требуемую сумму. Возбуждено уголовное дело.

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