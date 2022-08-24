Амфибия на Волге

В Саратове почистили загрязненную Волгу в районе набережной. Сегодня, 24 августа, об этом рассказали в региональном минприроды.

Волгу очистили от водорослей и камыша с помощью амфибии на гусеничном ходу «Труксор».

- Современная техника поступила к нам в прошлом году и принесла большую пользу. Мы использовали ее в Духовницком районе, сейчас ее и в Энгельсе. Пока она представлена в единственном экземпляре. Планируем заказать еще одну, - рассказал начальник отдела по водному хозяйству Филиала «Нижне-Волгаводхоз» ФГБВУ «Центр регионводхоз» Роман Сулейманов.

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