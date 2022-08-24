В Саратове объявили график подвоза питьевой воды на время массового отключения абонентов Кировского, Октябрьского, Фрунзенского, Заводского и Гагаринского районов.

Напомним, на водопроводных сетях с 6.00 25 августа до 5.30 следующего дня проводятся масштабные ремонтные работы, в связи с которыми проводится отключение.

Подвоз воды организован по следующему графику:

16.00-16.20 - 1-й Кавказский тупик, 7а;

11.30-12.00 - Брянская, 9 и Рабочая, 145/155;

10.40-11.00 - Заречная, 2 и Смирновское ущелье, 1;

09.50-10.10 - Крымская, 15 и Б.Садовая, 137;

14.20-14.40 - Новокрекингская, 18, ул. Азина, 28а и Мурманский пр. 3;

09.00-09.20 - Огородная, 33а и Клочкова, 79;

15.10-15.30 - Пономарева, 13 и Б.Садовая, 137;

13.30-13.50 - Санаторный проезд, 2 и Соколовая,306;

16.50-18.00 - Штейберга, 50.

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