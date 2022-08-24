Фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут 66-летнего Николая Веселова, об этом сегодня, 24 августа, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Пропал 66-летний Николай Веселов из села Зоркино, Марксовского района. Его ищут с 22 августа 2022 года. Рост пропавшего составляет 170 см, он нормального телосложения, имеет короткие седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка, синяя футболка, темно-синее трико, черные туфли–полуботинки и светло-коричневая панама.

Сегодня в 21:00 назначен сбор волонтеров. Штаб расположен в селе Зоркино, улица Набережная 19, Марксовский район, Саратовская область. Координаты: 51.901314, 47.177893 Координатор: Юля-Скаут. Инфорг: Savanna111. Саратов 89271221832.

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