Роман Бусаргин пообещал решить проблему незаслуженных штрафов за стоянку в Саратове

Роман Бусаргин

Сегодня, 24 августа, в рамках очередной прямой линии Роман Бусаргинзаслушал вопрос горожанина и пообещал решить проблему незаслуженных штрафов за стоянку в Саратове.

Один из жителей города пожаловался, что в Саратове слишком много запрещающих стоянку знаков и иногда поставить машину, не совершив нарушение просто невозможно.

- В Саратове существует схема дорожного движения и закреплена схема расположения дорожных знаков. Часть из них остаются после зимы, когда они устанавливаются на время уборки снега.

Я думаю, что нужно позволить автомобилистам поучаствовать в решении возникающих сложностей. Предлагаю создать на сайте города Саратова раздел, где водители могли бы писать по поводу того или иного «проблемного» знака. Комиссия по безопасности дорожного движения затем рассмотрит предложения и решит вопрос там, где это возможно, - ответил Роман Бусаргин.

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