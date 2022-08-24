Заседание 24.08.2022

В Саратовской области индекс промышленного производства упал на 9 процентов. Сегодня, 24 августа, об этом сообщили на очередном заседании правительства.

По итогам первого полугодия, валовой региональный продукт снизился более чем на 2 процента, индекс промышленного производства упал на 9,3 процента, об этом рассказал министр экономического развития Андрей Разборов. Аграрный сектор там временем повысил показатель на 0,7 процента.

- Экономика региона находится в состоянии структурной адаптации, и сильного падения ВРП ожидать не стоит. Необходимо создать режим максимального благоприятствования бизнесу, чтобы таким образом стимулировать экономический рост, - заявил глава ведомства.

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