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Общество23 августа 2022 18:05

Вандалы забили стиральным порошком фонтан в Балаково

Савва Чуйченко
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Вандалы забили стиральным порошком фонтан в Балаково, об этом сообщает городская администрация.

По словам чиновников, в чашу фонтана засыпали стиральный порошок. Из-за большого количества пены его пришлось выключить для дальнейшей чистки.

Городские службы начнут промывку в ближайшее время, после чего фонтан снова заработает.

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