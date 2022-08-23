Фото: социальные сети

Вандалы забили стиральным порошком фонтан в Балаково, об этом сообщает городская администрация.

По словам чиновников, в чашу фонтана засыпали стиральный порошок. Из-за большого количества пены его пришлось выключить для дальнейшей чистки.

Городские службы начнут промывку в ближайшее время, после чего фонтан снова заработает.

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