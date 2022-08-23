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Общество23 августа 2022 17:05

В Саратовской области объявлен оранжевый уровень пожарной опасности

Савва Чуйченко

В Саратовской области до 31 августа объявлен оранжевый уровень пожарной опасности, сообщает региональное МЧС.

В большинстве районов области сохраняется пожарная опасность 4 и 5 класса. С начала года в регионе произошло 8 лесных пожаров и 767 загораний сухой травянистой растительности. На данный момент зарегистрировано 15 термических точек, из которых 5 подтверждены.

В связи с высокой температурой воздуха, до +36 днем 24 августа, опасность пожаров сохраняется. Саратовцам напомнили, что в случае пожара необходимо звонить по телефону «101» или «112».

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