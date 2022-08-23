В Саратовской области объявлен оранжевый уровень пожарной опасности

В Саратовской области до 31 августа объявлен оранжевый уровень пожарной опасности, сообщает региональное МЧС.

В большинстве районов области сохраняется пожарная опасность 4 и 5 класса. С начала года в регионе произошло 8 лесных пожаров и 767 загораний сухой травянистой растительности. На данный момент зарегистрировано 15 термических точек, из которых 5 подтверждены.

В связи с высокой температурой воздуха, до +36 днем 24 августа, опасность пожаров сохраняется. Саратовцам напомнили, что в случае пожара необходимо звонить по телефону «101» или «112».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.