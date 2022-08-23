Под Вольском автомобиль столкнулся с «Камазом», об этом сообщает региональная служба спасения.

Сообщение об аварии поступило сегодня, 23 августа в 14:04. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и «Камаз» на выезде из Вольска.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя из деформированной кабины при помощи гидравлического инструмента. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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