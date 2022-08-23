фото: СУ СКР

В Татищево 47-летний мужчина насмерть забил приятеля в подъезде. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером, 20 августа 47-летний мужчина вместе с 60-летним знакомым сидели в подъезде на улице Школьной. Мужчины повздорили, и младший из приятелей избил 60-летнего мужчину.

От полученных травм пострадавший на месте скончался, после чего татищевец вытащил тело на улицу и оставил его. Утром 21 августа местная жительница обнаружила тело и сообщила в полицию.

47-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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