Роман Бусаргин

В Саратовской области сформируют программу по оснащению спортзалов в сельских школах. Об этом информирует пресс-служба губернатора.

Врио губернатора Роман Бусаргин встретился с председателем комиссии по спорту, делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты региона Вячеславом Максютой.

На встрече обсуждались инициативы, озвученные общественником, в числе которых проект по созданию народных фитнес-парков под открытым небом.

Подробно обсуждалась тема, связанная с созданием в школах, расположенных в малых городах и сельской местности, условий для занятий спортом. Из федерального бюджета Саратовской области на эти цели выделено более 50 млн рублей. Средства будут поступать в течение трех лет.

Роман Бусаргин поставил задачу перед министерством образования сформировать областную программу по дооснащению спортивных залов сельских школ спортинвентарем.

Глава региона обратился к Вячеславу Максюте, чтобы он принял участие в подготовке данной программы, а также вместе с коллегами из Общественной палаты контролировал ход ее реализации.

— Давайте посмотрим, как эта программа будет работать в сельских школах, посчитаем потребность, подведем итоги. А потом найдем возможность распространить ее и на образовательные учреждения Саратова, Энгельса, Балаково , - отметил врио Губернатора.

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