Жители Саратова рассказали, что должно быть в сквере на Кленовой. Завершился опрос жителей о желаемом наполнении сквера в Заводском районе, о чем сообщает городская администрация.

Почти 400 человек выразили свое мнение в проведенном опросе. Активнее всего в опросе участвовали жители в возрасте от 26-45 лет.

79% респондентов хотели бы гулять в сквере;

50,3% попросили о создании зоны тихого отдыха;

49,7% проголосовавших считают, что нужна зона для занятий спортом

Относительно элементов благоустройства данные следующие:

89,3% опрошенных проголосовали за озеленение;

61,3% - за игровые зоны для детей;

53,7% - за создание теневых навесов;

46,3% - за зону отдыха для подростков.

Администрация обещает подготовить проект с учетом пожеланий жителей.

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