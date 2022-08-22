В Саратовской области родились Николетта и Эрнест

На прошедшей неделе в Саратовской области родились Аврора, Савелий, Николетта и Эрнест. О появлении малышей с такими редкими именами рассказали в региональном управлении ЗАГСа.
В регионе также появились на свет три пары. Две двойни появились на свет в Саратове и одна в Энгельсе.
Всего за прошлую неделю в Саратове, Энгельсе и Балаково появились на свет 233 ребенка, 133 мальчика и 100 девочек.
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