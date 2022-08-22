В Саратове на двое суток перекроют перекресток для проезда

В Саратове изменили схему движения маршрутки № 93. Сегодня, 22 августа, об этом сообщили в МКУ «Транспортное управление».

Улица Соборная и проспект имени Котовского перекрыты на время ремонтных работ. Из-за этого маршрут № 93 будет делать объезд: в направлении Предмостовой площади-Соборная площадь-Бабушкин взвоз-улица Чернышевского.

Далее транспорт следует по маршруту на улицу имени Григорьева. В направлении областной больницы маршрутка едет по улице Некрасова-улице Чернышевского-Бабушкин взвоз, а дальше выходит на маршрут на Соборной площади.

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