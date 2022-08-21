Роман Бусаргин

Роман Бусаргин: 1400 километров дорог Саратовской области отремонтируют до октября. Об этом стало известно из интервью, которое врио Губернатора Роман Бусаргин дал телеканалу Россия-1.

По слова врио главы региона, дорогам уделялось недостаточное внимание. Было это связано и с отсутствием финансовых средств. В этом году планируется привести в порядок более 700 км региональных дорог.

Это стало возможным благодаря помощи федерального центра и поддержке Вячеслава Викторовича Володина в вопросе выделения для Саратовской области дополнительного финансирования в размере 8 млрд рублей, таким образом к уже планируемым 300 км добавились еще 400 км региональных трасс.

— В основном это автомобильные дороги, которые мы не могли отремонтировать сами. Например, Ершов-Балаково - 97 км, трасса на Рыбушку, на село Калмантай Вольского района и соединение с Ульяновской областью. Всего, с учетом муниципальных и сельских дорог, в Саратовской области ремонтируется 1400 км, ремонт планируется завершить в сентябре.

Ремонт дорог влияет и на экономику, и на удовлетворенность людей жизнью в регионе. А самое главное, дороги влияют на безопасность. По итогам первого полугодия количество ДТП на территории Саратовской области сократилось на 10 процентов. Соответственно сократилось и количество погибших на дорогах. Основная задача ремонта дорог заключается в безопасности дорожного движения и сохранении жителей Саратовской области, — высказался Бусаргин.

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