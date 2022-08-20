Михаил Исаев на совещании

В Саратове отловили 50 собак и отремонтировали 25 остановок. На постоянном штабе по благоустройству Михаил Исаев подвел итоги проделанной работы и обсудил планы на следующую неделю.

В Саратове планируется приступить к уборке закрытых контейнерных площадок, а также проконтролировать состояние фасадов.

За неделю в городе были реализованы следующие мероприятия:

отремонтировано 25 остановочных пунктов;

ямочный ремонт дорог на площади около 400 квадратных метров;

дорожная разметка нанесена на 4 км улиц;

отловлено 50 безнадзорных собак;

высажено 2 тысячи квадратных метров газона;

завезено для обустройства зеленых зон 8,8 тысяч квадратных метров грунта.

В Саратове продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня днем идет установка бортового камня на Большой Казачьей. Ночью уложат асфальт на улице Чапаева.

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