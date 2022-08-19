фото: пресс-служба Росгвардии

Жительниц Энгельса наградили грамотами за помощь в задержании нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

По заявлению ведомства, поздним вечером в начале августа женщины возвращались домой, и стали очевидцами драки на улице Полтавской. Компани избивала мужчину Сделав им замечание, женщины потребовали прекратить драку, но получили отказ в грубой форме. Несмотря на агрессивное поведение со стороны мужчин, подруги сообщили о происходящем по номеру 112, и остались дожидаться помощи. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали участников конфликта.

Вручая благодарственные письма, начальник Управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Оськин отметил сознательность и бесстрашие женщин, не оставивших человека в беде.

— Безусловно, приятно получить награду, но хочется отметить и ребят-росгвардейцев. На улице было безлюдно, и обратиться за помощью к кому-либо не было возможности. Благодаря тому, что они приехали очень быстро и задержали правонарушителей, удалось спасти человека, - отметила одна из смелых женщин.

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