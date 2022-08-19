В центре Саратова отключили светофор до 5 утра

В центре Саратова отключили светофор до 5:00. Сегодня, 19 августа, об этом объявила городская администрация.

Плановые работы ведутся на светофоре на пересечении улиц Большая Казачья и Астраханская. Светофор отключат с 00.00 до 5.00.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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