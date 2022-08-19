фото очевидца

В Заводском районе свадебный кортеж попал в аварию. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 19 августа, Заводском районе Саратова произошло ДТП. Подписчики паблика «Заводской Online Саратов» обратили внимание на столкнувшийся у ТЦ «Оранжевый» свадебный кортеж. Столкнулись Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Информации о пострадавших нет.

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