Фото: ГУ МВД

В Саратове задержан 17-летний помощник мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, пенсионеры отдавали мошенникам крупные суммы, желая помочь родственникам, которые якобы стали виновниками ДТП. Деньги получал 17-летний ранее не судимый парень. Юноша брал небольшой процент за работу, а остаток средств переводил мошенникам.

Полицейские установили, что от его действий пострадали 5 потерпевших. Они лишились более 800 тысяч рублей.

— Схема преступления простая — злоумышленники звонят на стационарные телефоны и ведут беседу от имени близкого родственника или сотрудника правоохранительных органов. Они сообщают пенсионерам, что их родственник попал в ДТП и для решения вопроса необходимо передать денежные средства курьеру. Через некоторое время приходит курьер и забирает деньги, — рассказал врио начальника по противодействию мошенничеству ГУ МВД по Саратовской области Владимир Волков.

Подозреваемого задержали, возбуждены уголовные дела.

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