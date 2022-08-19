Свадьба в Саратове
Саратовские молодожены отметили Яблочный спас, о чем рассказали в региональном управлении ЗАГСа.
В честь празднования Яблочного спаса в саратовских ЗАГСах прошли тематические регистрации брака.
Всего в этот день в Саратове и области расписались 157 пар. Больше фото в нашем Телеграм-канале.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.