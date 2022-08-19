Свадьба в Саратове

Саратовские молодожены отметили Яблочный спас, о чем рассказали в региональном управлении ЗАГСа.

В честь празднования Яблочного спаса в саратовских ЗАГСах прошли тематические регистрации брака.

Всего в этот день в Саратове и области расписались 157 пар. Больше фото в нашем Телеграм-канале.

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