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Общество19 августа 2022 10:35

Саратовские молодожены отметили Яблочный спас

Наталия Калинина
Свадьба в Саратове

Свадьба в Саратове

Саратовские молодожены отметили Яблочный спас, о чем рассказали в региональном управлении ЗАГСа.

В честь празднования Яблочного спаса в саратовских ЗАГСах прошли тематические регистрации брака.

Всего в этот день в Саратове и области расписались 157 пар. Больше фото в нашем Телеграм-канале.

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