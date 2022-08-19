Ремонт на Набережной Космонавтов обещают закончить к концу августа

Ремонт на набережной

Ремонт на Набережной Космонавтов в Саратове обещают закончить к концу августа. Об этом сообщает городская администрация.

В Саратове идет реконструкция участка от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс». Сейчас завершается 4 этап работ: благоустройство территории от бывшего кинотеатра «Экран» до Речного вокзала. Завершить работы планируется к концу августа.

С полным перечнем работ можно ознакомиться по ссылке.

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