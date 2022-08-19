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Общество19 августа 2022 8:46

В Саратове продают участок новой набережной

Наталия Калинина

В Саратове продают участок новой набережной. Риелторы опубликовали в сети объявление о продаже земли на новой набережной.

Речь идет об участке размером 20 соток, который имеет промышленное назначение. Его готовы передать в собственность за 3,5 миллиона рублей.

- Участок находится на новой набережной, спуск - по улице Провиантской, возле якоря, - говорится в объявлении.

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